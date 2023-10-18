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        Adıyaman Adliyesi'nde çıkan kavgada biri polis 2 kişi yaralandı

        Adıyaman Adliyesi'nde çıkan kavgada biri tarafları ayırmak isteyen polis 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:30 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:40
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        Adıyaman Adliyesi'nde çıkan kavgada biri polis 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman Adliyesi'nde çıkan kavgada biri tarafları ayırmak isteyen polis 2 kişi yaralandı.

        Aile Mahkemesinde görülen davada taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine saldırdı.

        Kavgada tarafları ayırmak isteyen bir polis memuru ile taraflardan O.A. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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