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        Gazze'de hayatını kaybedenler için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı

        Adıyaman'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:47 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:53
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        Gazze'de hayatını kaybedenler için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Adıyaman'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Demokrasi Parkı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

        İlahiyatçı Mustafa Çatlı'nın gıyabi cenaze namazı kıldırdığı program, cemaatin dua etmesinin ardından sona erdi.

        Kalabalık grup daha sonra İsrail'in başta El-Ehli Baptist Hastanesi olmak üzere Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etti.

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