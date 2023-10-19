Besni'de hatıra ormanı oluşturuldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında oluşturulacak olan hatıra ormanına fidan dikimi yapıldı.

Kaymakamı Çağlar Partal, Harmanardı Köyü yakınlarındaki törende yaptığı konuşmada, 50 dekarlık alanda toplamda 17 bin 500 çam fidanının toprakla buluşturulacağını söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında çok sayıda organizasyon planladıklarını, hatıra ormanının da bunlardan biri olduğunu ifade eden Partal, şöyle konuştu:

"En anlamlı etkinliklerinden birini de bugün gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla fidan dikimini gerçekleştirdik. Gelecek yıllarda cumhuriyetle büyüyecek bir orman oluşturduk."