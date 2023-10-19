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        Adıyaman'da 21 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari ortağı tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir apartmanın yapı ortağı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:50 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:50
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        Adıyaman'da 21 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari ortağı tutuklandı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir apartmanın yapı ortağı tutuklandı.

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, Adıyaman'da yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Zümrüt Apartmanı'nın firari yapı ortağı Bilal Karakuş, Aksaray'da güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen Karakuş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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