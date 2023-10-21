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        Adıyaman'da 3 aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Adıyaman'da 3 aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 20:06 Güncelleme: 21.10.2023 - 20:09
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        Adıyaman'da 3 aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da 3 aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Leyla Doğan idaresindeki 02 ABE 946 plakalı otomobil, Serkan Solgun yönetimindeki 25 ABM 659 plakalı hafif ticari araç ile Selahattin Yılmaz kontrolündeki 02 BJ 995 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Kahta karayolu 10'uncu kilometresinde çarpıştı.

        Kazada 3 sürücü ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

        112 Acil Sevis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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