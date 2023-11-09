Adıyaman'da Gazze için yardım kermesi düzenlendi
Adıyaman'da lise öğrencileri ve öğretmenler, Gazze için yardım kermesi düzenledi.
Adıyaman'da lise öğrencileri ve öğretmenler, Gazze için yardım kermesi düzenledi.
Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermeste, öğrenci ve öğretmenler, yaptıkları yiyecekleri satışa çıkardı.
Kermeste, bazlamadan dolmaya, pastadan mantıya kadar çok sayıda ürün satışa sunuldu.
Müdür Ömer Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kermeste elde edilecek geliri Gazzelilere göndereceklerini belirtti.
Rehber Öğretmen Elif Alper ise kermese katıldıkları için mutlu olduğunu dile getirdi, bu tür etkinliklerin sürmesini istedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.