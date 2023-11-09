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        Adıyaman'da Gazze için yardım kermesi düzenlendi

        Adıyaman'da lise öğrencileri ve öğretmenler, Gazze için yardım kermesi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:54 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:54
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        Adıyaman'da Gazze için yardım kermesi düzenlendi
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        Adıyaman'da lise öğrencileri ve öğretmenler, Gazze için yardım kermesi düzenledi.

        Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermeste, öğrenci ve öğretmenler, yaptıkları yiyecekleri satışa çıkardı.

        Kermeste, bazlamadan dolmaya, pastadan mantıya kadar çok sayıda ürün satışa sunuldu.

        Müdür Ömer Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kermeste elde edilecek geliri Gazzelilere göndereceklerini belirtti.

        Rehber Öğretmen Elif Alper ise kermese katıldıkları için mutlu olduğunu dile getirdi, bu tür etkinliklerin sürmesini istedi.

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