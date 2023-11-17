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        Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin iddianame mahkemeye sunuldu

        Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 11 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame mahkemeye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:24 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:24
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        Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin iddianame mahkemeye sunuldu
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        Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 11 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame mahkemeye sunuldu.

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremlerde aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'ne ilişkin soruşturma tamamlandı.

        5'i tutuklu 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

        KKTC adına Başbakan Ünal Üstel'in de müşteki olarak yer aldığı iddianamede, sanıkların kusurlu olduğuna ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen bilirkişi raporuna yer verildi.

        Raporda, dosya kapsamında kolon ve kirişlerin etriye aralıkları, kanca özellikleri, bindirme boyları, ankraj ve kenetleme boylarıyla ilgili eksikliklerin bulunduğu, donatı detayı eksikliklerinin binanın yıkılma nedenlerinden biri olabileceği, beton basınç dayanımlarının TS EN 13791 standardındaki değerlendirme kriterlerine göre gerekli şartları sağlamadığının tespit edildiği belirtildi.

        Sanıkların binanın yapım tarihinde geçerli olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları ifade edilen iddianamede, dönem itibarıyla bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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