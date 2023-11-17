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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:07 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:37
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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        A.Ç. idaresindeki 02 AR 013 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan A.A'ya çarptı.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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