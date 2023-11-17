Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

A.Ç. idaresindeki 02 AR 013 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan A.A'ya çarptı.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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