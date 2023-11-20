Adıyaman merkezli 2 ilde terör operasyonu: 3 gözaltı
Adıyaman ve Hatay'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman ve Hatay'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Adıyaman ve Hatay'da düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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