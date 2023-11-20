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        Adıyaman merkezli 2 ilde terör operasyonu: 3 gözaltı

        Adıyaman ve Hatay'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 22:58 Güncelleme: 20.11.2023 - 22:58
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        Adıyaman merkezli 2 ilde terör operasyonu: 3 gözaltı
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        Adıyaman ve Hatay'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Adıyaman ve Hatay'da düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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