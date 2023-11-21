Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kentte oto hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda şüphelinin Ç.Y. olduğunu belirledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Çalınan bazı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, diğer malzemelerin ise sahiplerinin tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı.
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