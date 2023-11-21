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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:58
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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kentte oto hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmalarda şüphelinin Ç.Y. olduğunu belirledi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        Çalınan bazı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, diğer malzemelerin ise sahiplerinin tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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