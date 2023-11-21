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        Hurda sobadan çıkan kutu terör örgütü PKK'nın elebaşı Sabri Ok'un ağabeyini deşifre etti

        Adıyaman'da, bir hurdacının satın aldığı sobadan çıkan kutudaki terör örgütü PKK/KCK'ya ait belgeler sayesinde yakalanan örgütün elebaşlarından Sabri Ok'un ağabeyi Mehmet Ok'a 22,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:45 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:45
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        Hurda sobadan çıkan kutu terör örgütü PKK'nın elebaşı Sabri Ok'un ağabeyini deşifre etti
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        Adıyaman'da, bir hurdacının satın aldığı sobadan çıkan kutudaki terör örgütü PKK/KCK'ya ait belgeler sayesinde yakalanan örgütün elebaşlarından Sabri Ok'un ağabeyi Mehmet Ok'a 22,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık Mehmet Ok hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Mehmet Ok hakkında hazırlanan iddianame, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, hurdacılık yapan bir kişinin merkeze bağlı Çokpınar köyünde Mehmet Ok'tan 75 liraya satın aldığı hurda sobayı parçalarken içerisinde bulduğu kutuda terör örgütüne ait bilgi ve belgelere rastladığı belirtildi.

        Hurdacının durumu jandarmaya bildirmesiyle sanığın yakalandığı bilgisi verilen iddianamede, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride bulunan "Mizgin" kod adlı Arzu Ok’un babası ve Sabri Ok'un ağabeyi olan sanık Mehmet Ok'un farklı yıllarda terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına gidip kızı ve kardeşiyle görüştüğü kaydedildi.

        İddianamede, terör örgütü mensuplarıyla fotoğrafları bulunan Mehmet Ok'un örgüte destek sağladığı ve onlarla hareket ettiği anlatılarak, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapsi talep edildi.

        Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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