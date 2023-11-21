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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede öldü

        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:07 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:07
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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Atatürk Bulvarı'nda 17 Kasım'da otomobilin çarptığı Abdullah Altunsoy, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Altunsoy'un cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        A.Ç. idaresindeki 02 AR 013 plakalı otomobil, 17 Kasım'da Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Altunsoy'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Altunsoy, hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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