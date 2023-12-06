Adıyaman'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan hükümlü yakalandı

Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK'ya üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, B.A'nın terör örgütü PKK/KCK'ya üyelik suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Hükümlü, ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.

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