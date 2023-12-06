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        Adıyaman'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK'ya üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:02
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan hükümlü yakalandı
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        Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK'ya üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, B.A'nın terör örgütü PKK/KCK'ya üyelik suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

        Hükümlü, ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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