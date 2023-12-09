Adıyaman'da hırsızlık suçlarından 6 firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçlarından aranan S.E, H.A, O.D, C.U, A.T. ve B.G. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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