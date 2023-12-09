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        Adıyaman'da hırsızlık suçlarından 6 firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:01 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:01
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        Adıyaman'da hırsızlık suçlarından 6 firari hükümlü yakalandı
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        Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçlarından aranan S.E, H.A, O.D, C.U, A.T. ve B.G. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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