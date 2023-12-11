Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Adıyaman'ın hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, il kırsalında durdurduğu R.D'nin uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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