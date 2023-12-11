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        Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Adıyaman'ın hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:29 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:30
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        Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Adıyaman'ın hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, il kırsalında durdurduğu R.D'nin uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlardan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

        Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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