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        Adıyaman'daki terör operasyonunda DBP ilçe başkanı gözaltına alındı

        Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İslahiye ilçe başkanı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:59
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        Adıyaman'daki terör operasyonunda DBP ilçe başkanı gözaltına alındı
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        Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İslahiye ilçe başkanı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda operasyon düzenleyen jandarma, örgüt mensuplarına kuryelik yaptığı öne sürülen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde DBP'nin ilçe başkanlığını yürüten Z.M'yi gözaltına aldı.

        Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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