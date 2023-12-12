Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-11 Aralık tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 74 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram toz esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 28 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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