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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:52 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:52
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-11 Aralık tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda 74 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram toz esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 28 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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