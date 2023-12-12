Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        GÜNCELLEME - Adıyaman'daki terör operasyonunda yakalanan DBP ilçe başkanı tutuklandı

        Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İslahiye İlçe Başkanı Z.M. tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adıyaman'daki terör operasyonunda yakalanan DBP ilçe başkanı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İslahiye İlçe Başkanı Z.M. tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda operasyon düzenleyen jandarma, örgüt mensuplarına kuryelik yaptığı öne sürülen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde DBP'nin ilçe başkanlığını yürüten Z.M'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        "Faruk Koca bana da..."
        "Faruk Koca bana da..."
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Kayınvalide katilinden tüyler ürperten öneri!
        Kayınvalide katilinden tüyler ürperten öneri!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da aranan 51 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da aranan 51 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da alev alan otomobilde hasar oluştu
        Adıyaman'da alev alan otomobilde hasar oluştu
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
        DBP'li ilçe başkanına gözaltı
        DBP'li ilçe başkanına gözaltı
        Adıyaman'daki terör operasyonunda DBP ilçe başkanı gözaltına alındı
        Adıyaman'daki terör operasyonunda DBP ilçe başkanı gözaltına alındı
        Adıyaman'da bisiklet çalan şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da bisiklet çalan şüpheli yakalandı