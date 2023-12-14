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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:45
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Aziz Tuncay idaresindeki 63 ZT 996 idaresindeki plakalı otomobil, Durukaynak köyü yakınlarında 34 ECP 360 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

        112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden Aziz Tuncay, kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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