Adıyaman'da hakkında 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Adıyaman'da hakkında 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, il kırsalında durdurduğu M.E'nin "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlardan 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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