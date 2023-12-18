Adıyaman'da firari iki hükümlü kovalama sonucu yakalandı Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler bu kapsamda hırsızlık suçlamasından hakkında 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı ve "uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanma" suçundan 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.V'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.