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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:17 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:23
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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'ndeki K6 konteyner kentte klimaların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda eşkalini belirledikleri şüpheliler E.S, M.F. ile A.V'yi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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