Adıyaman'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Adıyaman'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kırsal bir mahalledeki İ.K'nin "uyuşturucu madde ticareti yapma veya imalatı" suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.