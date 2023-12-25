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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:27 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:49
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        Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

        Hüseyin Ç. yönetimindeki 80 LG 053 plakalı otomobil, Saat Kulesi yakınlarında Ahmet Zamir Elmınır idaresindeki 02 MA 1865 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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