Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin Ç. yönetimindeki 80 LG 053 plakalı otomobil, Saat Kulesi yakınlarında Ahmet Zamir Elmınır idaresindeki 02 MA 1865 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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