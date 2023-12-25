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        Adıyaman'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü öldü

        Adıyaman'daki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:27 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:27
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        Adıyaman'daki trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü öldü
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        Adıyaman'daki trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

        Hastane Caddesi'ndeki Saat Kulesi yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Zamir Elmınır, tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hüseyin Ç. ise polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dün Hüseyin Ç. yönetimindeki 80 LG 053 plakalı otomobil, Saat Kulesi yakınlarında Ahmet Zamir Elmınır idaresindeki 02 MA 1865 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada Elmınır ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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