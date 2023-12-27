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        Adıyaman'da yangın eve zarar verdi

        Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:51 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:51
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        Adıyaman'da yangın eve zarar verdi
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        Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar oluştu.

        Malazgirt Mahallesi'nde A.H'ye ait 2 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri servis edildi.

        Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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