Adıyaman'da yangın eve zarar verdi

Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar oluştu.

Malazgirt Mahallesi'nde A.H'ye ait 2 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri servis edildi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.

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