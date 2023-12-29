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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:38
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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        H.H. idaresindeki 02 HP 337 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi yakınlarında F.K. idaresindeki 02 AE 015 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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