Adıyaman'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücülerine 71 bin 922 lira ceza

Adıyaman'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 5 motosiklet sürücüsüne 71 bin 922 lira ceza kesildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda yarış yapan motosikletlerin olduğu ihbarını aldı.

Ekipler, belirlenen 5 motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplam 71 bin 922 lira idari para cezası uyguladı.

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