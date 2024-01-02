Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'nde orta hasarlı bir binadaki ev eşyalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan çalışmayla kimliği tespit edilen A.S. gözaltına alındı.
Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
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