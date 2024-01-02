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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:49 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:49
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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'nde orta hasarlı bir binadaki ev eşyalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmayla kimliği tespit edilen A.S. gözaltına alındı.

        Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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