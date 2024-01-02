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        Adıyaman'da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:48
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        Adıyaman'da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
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        Adıyaman'da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Sümerevler Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında, dün iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada, Ramazan Karataş'ın (38) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Mehmet D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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