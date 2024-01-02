Adıyaman'da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Adıyaman'da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sümerevler Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında, dün iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada, Ramazan Karataş'ın (38) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Mehmet D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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