Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yeni Pınar ile Turgut Reis mahallelerinde kombi ve çeşitli hırdavat aletlerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda Mehmet B, Ercan K, Ahmet Ç, Murat İ. ve İbrahim Halil G. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan aynı çalışma kapsamında Mehmet Y, Eyüp C. ve Abdullah Ç'nin de arandığı öğrenildi.