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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:26 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:32
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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yeni Pınar ile Turgut Reis mahallelerinde kombi ve çeşitli hırdavat aletlerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Eşkali belirlenen şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda Mehmet B, Ercan K, Ahmet Ç, Murat İ. ve İbrahim Halil G. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Öte yandan aynı çalışma kapsamında Mehmet Y, Eyüp C. ve Abdullah Ç'nin de arandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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