Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Depremlerde 72 kişinin öldüğü İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine devam edildi

        Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:38 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremlerde 72 kişinin öldüğü İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda çarşamba günü görülmeye başlanan ve bugün de devam eden duruşmaya sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

        İlk gün sanık savunmalarının alındığı, ikinci gün müştekilerin, üçüncü gün ise tanıkların dinlendiği duruşmada bugün sanık ve sanık avukatlarının beyanı alınıyor.

        KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, duruşma arasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "şampiyon melekleri" yitirmenin üzüntüsünü hala yaşadıklarını belirtti.

        Dört gündür davayı yakından takip ettiklerini dile getiren Ataoğlu, şöyle konuştu:

        "Kuzey Kıbrıs'ta 1974 harekatı sonrasında ilk kez bu kadar fazla şehidimiz oldu. Belki uzun soluklu bir mahkeme süreci olacak. Bizim burada ailelerle birlikte olmamız, tek dileğimiz adaletin örnek bir dava olarak vereceği karar. Ve vereceği karar sonrasında bir daha bu canlarımızın yok olmaması, canlarımızdan olmamamız ana vatan Türkiye'deki canlarımızın da depremden zarar görmemesi içindir bütün temennimiz."

        Duruşma salonunda gerginliklerin yaşandığını belirten Ataoğlu, şöyle devam etti:

        "Tabii ki duruşma salonunda dün akşam geç saate kadar bizim avukatlarımızın yapmış oldukları savunma ve mahkemenin bugüne ötelenmesi, bugün de sanıkların ve sanık avukatlarının yapmış olduğu savunmaya baktığımızda gerçekten üzülerek izlediğim yalanla gerçek arasındaki savunmalarıdır. Yalanla gerçek arasındaki savunmadan ne olur geri adım atalım, müsaade edelim bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Adalet yerini bulsun."

        Bir sanık avukatının duruşmaya KKTC'nin katılmaması gerektiği yönündeki beyanının anımsatılması üzerine Ataoğlu, "Biz KKTC ve ana vatan Türkiye olarak hepimizin bir kardeş olduğu aşikar. Bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz. Netice itibarıyla KKTC'deki yaşayan herkes ana vatanda yaşayan herkes bir kardeşlik bağı doğrultusunda hareket ediyor. Kimsenin o gücü olmadığını burada bir kez daha sizler huzurunuzda ifade etmek isterim. KKTC olarak ana vatanına gelip burada savunmasını yapamayacak diye herhangi bir olay söz konusu bile değil." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bahçeli'den rejim mesajı
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Almanya'da sel uyarısı
        Almanya'da sel uyarısı
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Taksideki yolcu arka kapıyı açtı! Motokurye öldü!
        Taksideki yolcu arka kapıyı açtı! Motokurye öldü!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Perisic sürprizi!
        Perisic sürprizi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasında 3'üncü gün; tanıklar din...
        72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasında 3'üncü gün; tanıklar din...
        Adıyaman'da "Yapay zekayla islam tarihi" sergisi
        Adıyaman'da "Yapay zekayla islam tarihi" sergisi
        Depremlerde çocuklarını kaybeden aileler, Adıyaman'da yıkılan otelin enkazı...
        Depremlerde çocuklarını kaybeden aileler, Adıyaman'da yıkılan otelin enkazı...
        GÜNCELLEME - Depremde 72 kişinin öldüğü İsias Oteli'ne ilişkin davanın görü...
        GÜNCELLEME - Depremde 72 kişinin öldüğü İsias Oteli'ne ilişkin davanın görü...
        Depremde 72 kişinin öldüğü İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine devam...
        Depremde 72 kişinin öldüğü İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesine devam...
        72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasının 2'nci gününde konuşan ba...
        72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasının 2'nci gününde konuşan ba...