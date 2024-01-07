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        Adıyaman'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:39 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:39
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        Adıyaman'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Adıyaman'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, kırsal bir mahalledeki F.G'nin "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

        Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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