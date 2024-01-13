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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin'in cenazesi, Adıyaman'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 16:49 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:49
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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin'in cenazesi, Adıyaman'da toprağa verildi.

        Şehit Sayin'in naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

        Şehidin babası Hacı Ali, annesi Emine, kardeşleri ve yakınları törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Cumhuriyet Başsavcısı Gölhan Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile diğer ilgililer katıldı.

        İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Yeni Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

        Ailenin 4'üncü çocuğu olan Şehit Sayin'in 5 kardeşinin olduğu, ağabeyinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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