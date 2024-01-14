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        Adıyaman'da yamaç paraşütü kazasında bir kişi yaralandı

        Adıyaman'da kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 18:25 Güncelleme: 14.01.2024 - 18:25
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        Adıyaman'da yamaç paraşütü kazasında bir kişi yaralandı
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        Adıyaman'da kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

        Yamaç paraşütü pilotu Selahattin Genç, Ali Dağı'nda uçuş yapmaya çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu kayalık alana yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kayalık alandan alınan Genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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