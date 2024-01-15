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        Adıyaman'da devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:53 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:53
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        Adıyaman'da devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.T. idaresindeki 27 ADS 26 plakalı motosiklet, 2. Çevre Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, sürücü ile motosikletteki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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