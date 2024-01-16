Adıyaman'da konteynerden klima çalan 3 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'ndeki konteyner kentte klima çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.K, S.B. ve Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, bulunan klima sahibine teslim edildi.

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