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        Adıyaman'da konteynerden klima çalan 3 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:04 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:24
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        Adıyaman'da konteynerden klima çalan 3 şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'ndeki konteyner kentte klima çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.K, S.B. ve Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, bulunan klima sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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