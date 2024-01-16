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        Adıyaman'da bir evde uzun namlulu silah ele geçirildi

        Adıyaman'da düzenlenen operasyonda bir evde uzun namlulu silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:50 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:51
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        Adıyaman'da bir evde uzun namlulu silah ele geçirildi
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        Adıyaman'da düzenlenen operasyonda bir evde uzun namlulu silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent kırsalındaki bir evde silah olduğu ihbarı aldı.

        Ekipler şüphelinin adresinde yaptıkları aramada, 1 kaleşnikof tüfek, 2 şarjör ve 184 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan A.A. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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