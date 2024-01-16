Adıyaman'da bir evde uzun namlulu silah ele geçirildi

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda bir evde uzun namlulu silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent kırsalındaki bir evde silah olduğu ihbarı aldı.

Ekipler şüphelinin adresinde yaptıkları aramada, 1 kaleşnikof tüfek, 2 şarjör ve 184 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.A. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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