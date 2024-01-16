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        Adıyaman Havalimanı aralık ayında 28 bin 708 yolcuya hizmet verdi

        Adıyaman Havalimanı aralık ayında 28 bin 708 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:56
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        Adıyaman Havalimanı aralık ayında 28 bin 708 yolcuya hizmet verdi
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        Adıyaman Havalimanı aralık ayında 28 bin 708 yolcuya hizmet verdi.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2023 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

        Havalimanı'nda aralık ayında iç hat yolcu trafiği 28 bin 708 oldu.

        Aralık ayında Adıyaman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 232, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 234'e ulaştı.

        Yük (kargo posta bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 202 ton oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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