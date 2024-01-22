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        Adıyaman'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i sağlık görevlisi 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:15 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:23
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        Adıyaman'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i sağlık görevlisi 2 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 01 AGN 071 plakalı otomobil, M.A.B'nin kullandığı 02 ABP 480 plakalı ambulansla Yenimahalle'de çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile ambulanstaki sağlık görevlisi yaralandı.

        Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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