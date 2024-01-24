Adıyaman'da sahte para operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte para olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 99 adet 100'lük, 49 adet 200'lük sahte banknot ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.