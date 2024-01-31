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        Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangında itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:08
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        Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangında itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yavuz Selim Mahallesi'nde H.K'ye ait bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarla bölgeye gelen ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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