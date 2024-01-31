Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangında itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangında itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yavuz Selim Mahallesi'nde H.K'ye ait bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye gelen ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
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