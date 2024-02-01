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        Adıyaman'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:50 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:50
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        Adıyaman'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, "Hırsızlık suçundan" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası S.T. ile "Hırsızlık ile mala zarar verme" suçlarından 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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