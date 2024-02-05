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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Farklı mesleklerden oluşan koro, 11 ilin ağıtlarını seslendirecek

        İBRAHİM YALDIZ - Adıyaman'da farklı meslek gruplarından oluşturulan koro, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 6 Şubat'ta sahne alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:08 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:15
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Farklı mesleklerden oluşan koro, 11 ilin ağıtlarını seslendirecek
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        İBRAHİM YALDIZ - Adıyaman'da farklı meslek gruplarından oluşturulan koro, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 6 Şubat'ta sahne alacak.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde depremden sonra aralarında öğretmen, polis, akademisyen ve sağlıkçılardan bulunduğu "11 İl Tek Yürek Ezgileri Anma Programı" için koro oluşturuldu.

        Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak görev yapan Hülya Temel koordinasyonundaki koro, depremde hayatını kaybedenlerin anısına 6 Şubat'ta şarkılar seslendirecek ve şiirler okuyacak.

        Depremlerde birçok yakınını kaybeden ve 35 kişiden oluşan koro, depremden etkilen 11 ilin şarkılarını söyleyecek.

        Perre Uygulama Oteli salonunda anma programına hazırlanan Koro Şefi Hülya Temel, AA muhabirine, Malatyalı olduğunu ve 25 yıldır Adıyaman'da müzik öğretmenliği yaptığını söyledi.

        Daha önce 5 dilde konserler verdiğini ifade eden Temel, şöyle konuştu:

        "Geçen yıl öğretmenler korosu kurduk ve konser verdik. Deprem olunca ara vermek zorunda kaldık. Bir öğretmen arkadaşımızı ailesiyle depremde kaybettik. Çok üzüldük. Bu yıl kaldığımız yerden öğretmenlerden tekrar bir koro kuralım dedik. Farklı meslek gruplarından arkadaşlarla koro kurduk. 3 aydır çalışıyoruz. '11 İl Tek Yürek Ezgileri Anma Programı' düzenlemeye karar verdik. 11 ilin ağıt tarzındaki türkülerini alıp seslendireceğiz. Aramızda öğretmen, akademisyen, sağlıkçı ve polis arkadaşımız var."

        Haftanın 4 günü programa hazırlandıklarını belirten Temel, şunları kaydetti:

        "6 Şubat öğleden sonra valilik programında sahne alacağız. Depremi herkes gibi biz de çok ağır geçirdik. Çok kişiyi kaybettik. Arkadaşlar, aile, dost ve akraba çok kayıplarımız var. Bu memleket bizim için çok önemli. Biz de bir nebze acılarımızı hafifletmek için arkadaşlarla güzel bir etkinlik yapıp bu acımızı paylaşalım dedik. Program çok güzel olacak. Çok güzel türküler ve şiirlerimiz var. Depremde hayatını kaybeden öğrenciler için yazılan şiir okunacak. Kendimiz de beste yaptık. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah."

        - "Hiçbir şey eskisi gibi değil"

        Adıyaman Devlet Hastanesinde çalışan sağlıkçı Birol Hanol da deprem anında ailesiyle beraber olduğunu kaydetti.

        Ailesini güvenli bir yere bıraktıktan sonra diğer sağlıkçılar gibi görevinin başına döndüğünü ifade eden Hanol, şöyle konuştu:

        "Yaralarımızı yavaş yavaş sarıyoruz. Kapanmayan yaralar var tabi ki. Biz de müzikle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah insanların ruhuna gıda olacağız. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Okuduğumuz türküler, çaldığımız bağlama daha farklı. Önceden belki eğlenerek okuduğumuz türküler, şu an bizim için ağıt olmaya başladı. Ağıtlarla yaşıyoruz."

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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