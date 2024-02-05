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        Depremden etkilenen Adıyaman, afetin 1. yılında havadan görüntülendi

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerinin etkilediği Adıyaman, afetin 1. yılında dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:44 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:44
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        Depremden etkilenen Adıyaman, afetin 1. yılında havadan görüntülendi
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerinin etkilediği Adıyaman, afetin 1. yılında dron ile görüntülendi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        6 Şubat depremlerinde binlerce binanın yıkıldığı Adıyaman, afetin birinci yılında AA ekibince havadan görüntülendi.

        Depremin hemen ardından çekilen görüntüler ile bir yıl aradan sonra aynı açıdan çekilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında kentteki boş alanlar dikkati çekiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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