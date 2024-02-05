Depremden etkilenen Adıyaman, afetin 1. yılında havadan görüntülendi

Depremin hemen ardından çekilen görüntüler ile bir yıl aradan sonra aynı açıdan çekilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında kentteki boş alanlar dikkati çekiyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerinin etkilediği Adıyaman, afetin 1. yılında dron ile görüntülendi.

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