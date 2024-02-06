6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Can kurtaran köpek "Proteo"nun hatırası Adıyaman'da yaşatılıyor

ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meksika'dan afet bölgesine getirilen ve geçirdiği rahatsızlık sonucu ölen arama-kurtarma köpeği "Proteo"nun anıları, Adıyaman'da yaşatılıyor.

Meksika'dan 150 kişilik ekiple Türkiye'ye gelen Proteo, arama kurtarma çalışmalarına önemli destek verdi. Daha sonra hastalanan ve kurtarılamayan "Proteo", ekibin kaldığı Barbaros Hayrettin Mahallesi'ndeki Adıyaman Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesine gömüldü. Bir süre sonra Meksika'dan gelen ekip tarafından cenazesi ülkesine gönderilen Proteo'dan geriye anıları kaldı.

Gömüldüğü alandan çıkarıldıktan sonra ekip köpeğin tasmasını da okul yönetimine anı olarak bıraktı.

Okul Müdür Yardımcısı Kadir Kurnaz, AA muhabirine, depremlerden hemen sonra kurtarma ekiplerinin okul bahçesine gelerek çadır kurduklarını söyledi.

Ekiple gelen Proteo'nun ise çok sayıda enkazda görev aldığını aktaran Kurnaz, şöyle devam etti:

"Depremden sonraki ilk hafta içerisinde askerlerden oluşan bir kurtarma ekibi Meksika'dan geldi. Yanlarında da kurtarma köpekleri vardı. Bunlardan biri de Proteo'ydu. İlk andan itibaren zaten özellikle okulumuzun karşı çevresindeki inşaatlarda enkazda bayağı bir faaliyet gösterdiler. Yaralı çıkardılar, köpeklerin çok faydası oldu."

Proteo'nun hastalandığını ve öldüğünü belirten Kurnaz, "Proteo enkazın birinde rahatsızlık geçirdi. Ondan sonra vefat etti. Daha sonra köpeği okulumuzun bahçesinde defnettiler. Giderken de köpeği yanlarında alıp götürdüler. Bize tasmasını bıraktılar. Hatta sözleri de var. Tekrar geri gelecek bekliyoruz." diye konuştu.