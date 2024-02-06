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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adıyaman'da konuştu:

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Afet büyük ama bir yandan da vatandaşlarımızın hayata tutunma çabasını ve vatandaşlarımızın bu büyük afet karşısındaki sabrını, azmini, sebatını görünce de gerçekten duygulanmamak elde değil." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:21 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:36
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Adıyaman'da konuştu:
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Afet büyük ama bir yandan da vatandaşlarımızın hayata tutunma çabasını ve vatandaşlarımızın bu büyük afet karşısındaki sabrını, azmini, sebatını görünce de gerçekten duygulanmamak elde değil." dedi.

        Babacan, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin birinci yılı dolayısıyla geldiği Adıyaman'da, Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda partililerle ve depremzedelerle bir araya geldi.

        Daha sonra kentin simgesi olan ve aradan geçen bir yıla rağmen 04.17'i gösteren saat kulesine giden Babacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın tarihin en büyük afetini Adıyaman'ın da yaşandığını söyledi.

        Depremde yaşananları ziyaret ettikleri illerde görerek Türkiye'ye duyurduklarını belirten Babacan, deprem bölgesindeki kentlere birçok kez geldiğini anımsattı.

        Adıyaman'da birçok evin yıkıldığını ve binlerce insanın hayatını kaybettiğin anlatan Babacan, "Aslında Türkiye'de hemen hemen bütün evlere ateş düştü. Çünkü deprem bölgesinde hayatını kaybeden herkesin yakını ya İstanbul'daydı ya Trabzon'daydı ya Antalya'daydı ya da Van'daydı. Allah bir daha böyle büyük afetleri, böyle büyük acıları bu millete yaşatmasın." dedi.

        Deprem sonrasında halkın gösterdiği gayreti takdirle karşıladıklarını belirten Babacan, "Tabii sıkıntı büyük. Afet büyük ama bir yandan da vatandaşlarımızın hayata tutunma çabasını ve vatandaşlarımızın bu büyük afet karşısındaki sabrını, azmini, sebatını görünce de gerçekten duygulanmamak elde değil." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından depremzedelerle bir süre sohbete eden Babacan, 72 kişinin öldüğü İsias Otel'in bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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