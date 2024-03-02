Ticaret Bakanı Bolat, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti

Bakan Bolat, daha sonra bir otelde düzenlenecek "Şubat 2024 Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklaması" programına geçti.

Çeşitli temaslar için kente gelen Bolat, Adıyaman Valiliği'nde Vali Osman Varol ile görüştü, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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