Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
M.S. idaresindeki 01 AGM 34 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunun Karaburun köyü mevkisinde E.C'nin kullandığı 02 AEF 657 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 2 yaşındaki A.K. hayatını kaybederken durumu ağır olan 4 kişi de Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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