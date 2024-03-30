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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 16:26 Güncelleme: 30.03.2024 - 16:26
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        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        M.S. idaresindeki 01 AGM 34 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunun Karaburun köyü mevkisinde E.C'nin kullandığı 02 AEF 657 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan 2 yaşındaki A.K. hayatını kaybederken durumu ağır olan 4 kişi de Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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