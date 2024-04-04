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        Adıyaman Valisi Varol, iş insanlarıyla iftarda buluştu

        Adıyaman Valisi Osman Varol, ramazan dolayısıyla iş insanlarıyla iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 09:07 Güncelleme: 04.04.2024 - 09:08
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        Adıyaman Valisi Varol, iş insanlarıyla iftarda buluştu
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, ramazan dolayısıyla iş insanlarıyla iftar yaptı.

        Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen programında Vali Varol, iş insanlarıyla sohbet etti, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni eden Vali Varol, "Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Güzelliklerle dolu bu rahmet ve mağfiret ayında yüce Allah kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmesin. İlimizin ekonomisine ve istihdamına yapmış oldukları katkı ve desteklerinden dolayı Adıyaman Ticaret Odası Meclis üyelerine ve kıymetli iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        İftar Programına, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, meclis üyeleri ile iş insanları katıldı.

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